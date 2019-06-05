Счётная палата заявила о необходимости создать госорган по вопросам открытости власти

Счётная палата опубликовала доклад под названием «Открытость государства в России», в котором указала на необходимость создания нового государственного органа по вопросам открытости власти.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, Счётная палата указывает на то, что практика обеспечения открытости государства в России пока во многом носит формальный характер, в связи с чем и необходим соответствующий государственный орган.

«В сфере открытости государства в России пройден большой путь, прежде всего в направлении создания необходимой нормативной базы. Однако практика правоприменения во многом носит формальный характер, качество процессов обеспечения открытости остаётся низким. Развитие же такой области, как «открытый диалог», в целом остаётся на неудовлетворительном уровне, несмотря на определённые успехи десятилетней давности», — говорится в докладе.

Для развития открытости государства в России, как отмечается в документе, необходимо создание единого органа, курирующего вопросы открытости и осуществляющего координацию по работам в этой области.

«При этом необходимо учесть опыт Открытого правительства, которое ввиду структурных проблем, слабой институциализации и отсутствия серьёзных полномочий не смогло достаточно эффективно выполнять функции такого органа», — сообщается в исследовании.

В апреле Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в прошлом году нарушения почти на 773 млрд рублей.