Счётная палата назвала самое закрытое ведомство России

Счётная палата назвала самые открытые и закрытые министерства России. Соответствующий рейтинг открытости министерств представлен в докладе «Открытость государства в России».

Как пишет «Российская газета», в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми. Речь о МВД, Министерствах культуры, финансов и энергетики.

Самым закрытым, сообщает Счётная палата, стало Министерство науки и высшего образования из-за отсутствия нужной информации.

На сайте ведомства нет данных о его функциях, не указаны даты создания и изменения материалов, раздел с открытыми данными также отсутствует, а отправленный в министерство запрос не получил ответа, поясняют авторы доклада.

Издание отмечает, что лидерами рейтинга стали те ведомства, которые обеспечили открытость, полноту и доступность информации на своих сайтах, а также те, которые вовремя и содержательно отвечают на запросы.

Из 50 федеральных служб и агентств самыми открытыми признаны Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральная служба судебных приставов.

В Счётной палате также призвали создать новый государственный орган по вопросам открытости власти.