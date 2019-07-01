В России ограничили госзакупки отдельных видов импортных вин

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В России с 1 июля вступают в силу ограничения на госзакупки отдельных видов импортных вин.

Как указывает РИА Новости, с 1 июля 2019 года вступают в силу ограничения на закупки импортного вина, а также игристого, ликёрного и фруктового вина для государственных и муниципальных нужд, в том числе вин с защищённым географическим указанием и защищённым наименованием места происхождения.

Уточняется, что ограничения не касаются импортных вин, обращающихся на рынке и реализуемых коммерческими организациями торговли и общественного питания.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что усилил контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии.

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