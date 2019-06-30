СК проверит сообщения о кредите на лечение ребёнка в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить судебных приставов Санкт-Петербурга из-за сообщений о кредите на лечение ребёнка, передают «Невские новости».

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в СМИ появилась информация, что мать двоих детей заявила о неправомерных действиях приставов, пытающихся выселить её из квартиры. Женщина брала кредит на лечение ребёнка-инвалида под залог недвижимости.

«С учётом чудовищного роста процентов по кредиту, взятого на заведомо невыгодных условиях, женщина в какой-то момент оказалась не в состоянии их выплатить», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

После принятия нескольких судебных решений женщина выплатила требуемую сумму, и приставы закрыли исполнительное производство. Как выяснилось, при расчёте была допущена ошибка, и женщина вновь оказалась на грани потерять единственную жилплощадь.

Главному следственному управлению СК России по Петербургу поручено досконально выяснить все обстоятельства ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил проверить тюменских чиновников из-за ситуации с девушкой-инвалидом.