Бастрыкин поручил проверить тюменских чиновников из-за ситуации с девушкой-инвалидом
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В настоящее время девушка-инвалид проходит восстановление в одном из реабилитационных центров.
В сентябре 2018 года в СМИ появились сведения о нарушении прав Масловой со стороны её матери, которая систематически издевалась над дочерью и вела антиобщественный образ жизни.
Региональные следственные органы незамедлительно подключились к расследованию всех обстоятельств в рамках уголовных дел по статьям «Угроза убийством», «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению» и «Истязание».
Суд приговорил женщину к четырём годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
«Стоит отметить, что следственными органами СК России по Тюменской области были также тщательно проверены озвученные в СМИ сведения о совершённых в отношении потерпевшей преступлениях сексуального характера, которые не нашли своего подтверждения», — отмечается на сайте регионального ведомства.
Условия жизни и здоровья Масловой находятся на контроле в центральном аппарате СК.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Омской области организовали проверку по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего.