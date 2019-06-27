Бастрыкин поручил проверить тюменских чиновников из-за ситуации с девушкой-инвалидом

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить действия тюменских чиновников из-за ситуации с 22-летней Викторией Масловой из Заводоуковска. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СК.
Бастрыкин поручил проверить тюменских чиновников из-за ситуации с девушкой-инвалидом
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В настоящее время девушка-инвалид проходит восстановление в одном из реабилитационных центров.

В сентябре 2018 года в СМИ появились сведения о нарушении прав Масловой со стороны её матери, которая систематически издевалась над дочерью и вела антиобщественный образ жизни.

Региональные следственные органы незамедлительно подключились к расследованию всех обстоятельств в рамках уголовных дел по статьям «Угроза убийством», «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению» и «Истязание».

Суд приговорил женщину к четырём годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

«Стоит отметить, что следственными органами СК России по Тюменской области были также тщательно проверены озвученные в СМИ сведения о совершённых в отношении потерпевшей преступлениях сексуального характера, которые не нашли своего подтверждения», — отмечается на сайте регионального ведомства.

Условия жизни и здоровья Масловой находятся на контроле в центральном аппарате СК.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Омской области организовали проверку по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего.

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