Корабль «Полтава» прибудет 2 июля в Петербург

Линейный 54-пушечный корабль «Полтава» прибудет в Санкт-Петербург во вторник, 2 июля, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

РИА Новости

Копия одноимённого судна эпохи Петра I ошвартуется у причала на Английской набережной. «Полтава» — основной элемент исторической части Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ 28 июля. Ранее Пятый канал сообщал, что «Полтава» прибыла в Кронштадт.