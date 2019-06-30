Корабль «Полтава» прибудет 2 июля в Петербург

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Линейный 54-пушечный корабль «Полтава» прибудет в Санкт-Петербург во вторник, 2 июля, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Корабль «Полтава» прибудет 2 июля в Петербург
  • РИА Новости

Копия одноимённого судна эпохи Петра I ошвартуется у причала на Английской набережной.

«Полтава» — основной элемент исторической части Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ 28 июля.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Полтава» прибыла в Кронштадт.

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