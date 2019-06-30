В МЧС сообщили о ликвидации пожара в двухэтажном доме в Москве

Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном доме в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

«В 03:24 пожар локализован на площади 150 кв. метров. В 04:16 пожар ликвидирован», — указывается в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как уточнили в ведомстве, в тушении пожара были задействованы более 80 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что двухэтажное здание горит в 1-й Неопалимовском переулке.

В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.