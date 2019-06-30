В центре Москвы произошёл пожар в двухэтажном доме

Двухэтажное здание горит в Хамовниках в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

«В 01:04 в оперативную дежурную смену... поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Неопалимовский переулок, дом 9/15, где происходит загорание на 2-м этаже и кровле 2-х этажного здания», — указывается в сообщении.

По уточнённым данным, площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.

К настоящему моменту информация о пострадавших не поступала.

Как отметили в ведомстве, пожар тушат 60 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что на территории Северного речного вокзала в Москве на складе произошёл пожар.

В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.