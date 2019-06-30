В центре Москвы произошёл пожар в двухэтажном доме
«В 01:04 в оперативную дежурную смену... поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Неопалимовский переулок, дом 9/15, где происходит загорание на 2-м этаже и кровле 2-х этажного здания», — указывается в сообщении.
По уточнённым данным, площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.
К настоящему моменту информация о пострадавших не поступала.
Как отметили в ведомстве, пожар тушат 60 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что на территории Северного речного вокзала в Москве на складе произошёл пожар.
В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.