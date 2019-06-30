В Минсельхозе оценили ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области

Предварительный ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 млн руб. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов.

«Общий ущерб оценивается примерно в 300 миллионов рублей», — сказал он на совещании у президента России Владимира Путина по ситуации с наводнениями в Иркутской области. Его слова передаёт РИА Новости.

Как уточняется, в зоне паводка находится 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций в пяти муниципальных районах. По данным представителя ведомства, в зоне подтопления оказалось более 5 тыс. единиц крупного рогатого скота.

«Площадь посевов зерновых в пострадавших районах составляет 24 тысячи гектаров, из которых подтоплено порядка 6 тыс. гектаров», — добавил Увайдов.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что ущерб сети дорог регионального значения в регионе в связи с паводком предварительно оценивается в размере около 800 млн рублей.