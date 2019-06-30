Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

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Ущерб сети дорог регионального значения в Иркутской области в связи с паводком предварительно оценивается в размере около 800 млн рублей. Об этом сообщил губернатор области Сергей Левченко.

«Подтоплено 17 участков федеральных автомобильных дорог: в Нижнеудинске пять участков, в Тайшете — шесть, в Тулуне — шесть; 13 мостов: в Нижнеудинске 11 и в Тулуне два», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам губернатора, подтоплено два участка дорог регионального значения протяжённостью более 200 км.

В результате паводка разрушено полностью восемь деревянных мостов.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

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