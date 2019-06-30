Скабеева поспорила с Соловьёвым из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Ранее в беседе с журналистом ВГТРК американский лидер назвал российского президента «прекрасным парнем» (great guy).

По словам Скабеевой, слово «great» следует перевести как великий.

«Не прекрасный, скорее — великий! Зачем стесняться?» — написала она в своём Telegram-канале.

Её заявление прокомментировал Владимир Соловьёв.

«Стесняться не надо, но «great guy» — это «отличный парень». Не больше, но и не меньше. Стилистически из-за «guy», — уточнил Соловьёв.

В ответ Скабеева привела в пример предвыборный лозунг Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»). По её словам, если в предвыборном лозунге great переводилось как «великий», точно так же необходимо трактовать это слово в высказывании о российском лидере.

Ранее Трамп поделился впечатлениями от переговоров с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке. Президент США отметил, что провёл с Путиным «отличную встречу» и назвал российского президента «прекрасным парнем». По словам Трампа, им удалось многое обсудить в ходе встречи, в том числе торговые отношения России и Соединённых Штатов.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал важными и конструктивными переговоры Путина и Трампа в Осаке.

Сообщалось, что лидеры обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину.

Их переговоры длились примерно 1,5 часа.