Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье
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- РИА Новости
«После соответствующего обращения Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) в Минобороны России самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации вылетел с военного аэродрома под Оренбургом для тушения пожара в области», — цитирует ведомство Интерфакс.
Как отмечается, самолёт сбросил на место пожара 42 тонны воды. Также на тушение вылетел вертолёт Ми-8.
«Работы по ликвидации природного пожара продолжаются, в настоящее время угроза распространения огня на село Хабарное снята», — приводит агентство сообщение МЧС.
Ранее в Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном.
Также портал «Юга.ру» передавал, что на территории 12 поселений Адыгеи ввели особый противопожарный режим из-за жары.