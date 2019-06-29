Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара около города Новотроицк Оренбургской области. Об этом сообщили в Центральнм военном округе.

«После соответствующего обращения Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) в Минобороны России самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации вылетел с военного аэродрома под Оренбургом для тушения пожара в области», — цитирует ведомство Интерфакс.

Как отмечается, самолёт сбросил на место пожара 42 тонны воды. Также на тушение вылетел вертолёт Ми-8.

«Работы по ликвидации природного пожара продолжаются, в настоящее время угроза распространения огня на село Хабарное снята», — приводит агентство сообщение МЧС.

Ранее в Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном.

Также портал «Юга.ру» передавал, что на территории 12 поселений Адыгеи ввели особый противопожарный режим из-за жары.