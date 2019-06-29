Корабли Северного флота вышли в Атлантику из Карибского моря

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Отряд кораблей Северного флота во время дальнего похода вышел в Атлантический океан из Карибского моря.
Корабли Северного флота вышли в Атлантику из Карибского моря
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», завершил выполнение задач дальнего похода в Карибском море и вышел в Атлантический океан», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного Флота Вадима Серга.

Он отметил, что основные силы отряда направились в точку встречи с танкером «Кама», который пополнил запасы воды, продовольствия и топлива на рейде порта в Тринидад и Тобаго.

Ранее отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совершил деловой визит в Гавану.

Также «Крыминформ» 22 июня сообщал, что патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», выполняющий плановый переход на Балтийский флот, проходит Атлантический океан.

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