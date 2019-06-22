Патрульный корабль «Василий Быков» проходит Атлантику впервые после приёма в ЧФ

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Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», выполняющий плановый переход на Балтийский флот, проходит Атлантический океан, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Патрульный корабль «Василий Быков» проходит Атлантику впервые после приёма в ЧФ
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Отмечается, что это первый для экипажа и корабля дальний поход после его приёма в состав ЧФ.

Военнослужащим предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль, в том числе Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.

Моряки выполнят комплекс корабельных боевых учений. На Балтфлоте они примут участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота.

Ранее Nation News сообщало, что на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».

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