Патрульный корабль «Василий Быков» проходит Атлантику впервые после приёма в ЧФ

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», выполняющий плановый переход на Балтийский флот, проходит Атлантический океан, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Отмечается, что это первый для экипажа и корабля дальний поход после его приёма в состав ЧФ.

Военнослужащим предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль, в том числе Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.

Моряки выполнят комплекс корабельных боевых учений. На Балтфлоте они примут участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота.

Ранее Nation News сообщало, что на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».