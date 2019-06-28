Более 350 человек вывезли с затопленных территорий в Тулуне

Более 350 жителей пострадавшего от паводка города Тулун в Иркутской области вывезли с затопленных территорий.

«В пунктах временного пребывания пострадавших по состоянию на 02:00 (21:00 мск) 29 июня 2019 года размещено 150 человек, в том числе 39 детей. Вывезено с затопленных территорий более 350 пострадавших», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Отмечается, что эвакуация продолжается.

Ранее сообщалось, что в Тулуне паводок подтопил почти 900 жилых домов. Началась его эвакуация.