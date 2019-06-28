Шойгу призвал ввести наказание за снос памятников воинам СССР

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда» заявил о необходимости ввести ответственность за снос и осквернение памятников советским воинам в других странах.
Шойгу призвал ввести наказание за снос памятников воинам СССР
  • РИА Новости

Шойгу отметил, что в настоящее время никто не несёт ответственности за акты вандализма в отношении памятников советским защитникам Отечества, находящихся за границей.

«Сносятся памятники, идёт глумление. Причём делается это с каким-то таким задором и азартом. И некому всё это остановить», — подчеркнул министр.

В связи с этим он призвал принять меры для привлечения к наказанию ответственных за данные преступления в России.

«Мы считаем, что во всяком случае у нас в стране в отношении таких событий, таких людей, таких организаций должны быть приняты законы, должны быть приняты меры по предотвращению этого», — заключил он.

Глава Минобороны России также напомнил о существующей в странах Европы практике по уголовному преследованию лиц, отрицающих холокост.

«Люди понимают, что, если он преступит это и если он приедет в эту страну, где закон действует, он будет наказан... Почему в нашей стране должно быть по-другому?» — поинтересовался Шойгу.

Ранее мэр Риги Дайнис Турлайс сравнил желающих снести городской памятник освободителям от немецко-фашистских захватчиков с поджигателями книг в Средневековье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить