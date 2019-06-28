Путин подписал закон о дополнительных гарантиях защиты прав дольщиков

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий дополнительные гарантии защиты интересов участников долевого строительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин подписал закон о дополнительных гарантиях защиты прав дольщиков
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Федеральный закон был принят Госдумой 19 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.

«Федеральным законом предусматривается ряд изменений, направленных на предоставление участникам долевого строительства дополнительных гарантий защиты их прав», — говорится в опубликованном документе.

В частности, законом устанавливаются обязательства застройщика перед дольщиками в случае банкротства, регулируется деятельность уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, а также обеспечивается прекращение права залога в случае раздела земельного участка, на котором строится объект недвижимости.

Кроме того, на компанию «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» возлагается обязанность по выполнению обязательств застройщика перед дольщиками, в том числе возмещение ущерба, «если исполнение обязательств... обеспечивалось договором страхования или договором поручительства».

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам прямой линии пообещал полностью завершить работу по решению проблемы обманутых дольщиков.

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