Путин подписал закон о дополнительных гарантиях защиты прав дольщиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий дополнительные гарантии защиты интересов участников долевого строительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Федеральный закон был принят Госдумой 19 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.

«Федеральным законом предусматривается ряд изменений, направленных на предоставление участникам долевого строительства дополнительных гарантий защиты их прав», — говорится в опубликованном документе.

В частности, законом устанавливаются обязательства застройщика перед дольщиками в случае банкротства, регулируется деятельность уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, а также обеспечивается прекращение права залога в случае раздела земельного участка, на котором строится объект недвижимости.

Кроме того, на компанию «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» возлагается обязанность по выполнению обязательств застройщика перед дольщиками, в том числе возмещение ущерба, «если исполнение обязательств... обеспечивалось договором страхования или договором поручительства».

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам прямой линии пообещал полностью завершить работу по решению проблемы обманутых дольщиков.