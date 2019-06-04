Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
- РИА Новости
«Нам нужно сделать всё, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как «обманутый дольщик», — отметил он.
Глава государства подчеркнул, что это необходимо сделать «необременительным для отрасли способом» и «не нанести ущерба объёмам жилищного и другого строительства».
В свою очередь, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что в настоящее время в России находится в стройке 123,5 млн кв. м.
При этом в стране за два года планируется полностью перейти на систему эскроу-счетов в долевом строительстве.
Ранее RostovGazeta передавала, что в Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемым в обмане дольщиков на 38 млн рублей.