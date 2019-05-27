В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемым в обмане дольщиков на 38 млн рублей

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В Ростове-на-Дону вынесли приговор троим обвиняемым в обмане дольщиков на 38 млн рублей, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемым в обмане дольщиков на 38 млн рублей
  • РИА Новости

Одна из фигурантов купила два расположенных рядом земельных участка в Первомайском районе, которые зарегистрировала на дочь и знакомого.

Затем были получены разрешения на возведение трёхэтажных одноквартирных домов. После этого обвиняемые стали размещать объявления о продаже жилья в многоквартирном доме и принимать в офисе потенциальных покупателей.

«Фигуранты заключили с 35 местными жителями договоры купли-продажи и получили от них 38 млн рублей, которые потратили на себя. Дом в 2012 году суд признал самовольной постройкой и постановил его снести», — уточнили в ведомстве.

Для строительства одна из фигурантов привлекла знакомого в качестве инвестора. После совершения махинаций было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемые приговорены к срокам от четырёх до шести лет колонии. Также суд удовлетворил гражданские иски на 23 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.

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