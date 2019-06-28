Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

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Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево. На кадрах автомобили медленно движутся по дороге сквозь потоки воды.

Ранее сообщалось, что подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево перекрыты из-за подтопления в результате ливня.

В Москве менее чем за двое суток выпало более 30% месячной нормы осадков.

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