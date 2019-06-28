Движение в сторону Шереметьева перекрыто из-за подтопления

Подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево перекрыты из-за подтопления в результате ливня.

«В настоящее время дорожные службы проводят работы по устранению воды с проезжей части», — говорится на сайте пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Водителям рекомендовано использовать альтернативные пути, в частности, объезд через деревню Носово.

Ранее сообщалось, что на участке Лобненского шоссе в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе образовалась глубокая лужа.