Движение в сторону Шереметьева перекрыто из-за подтопления
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- РИА Новости
«В настоящее время дорожные службы проводят работы по устранению воды с проезжей части», — говорится на сайте пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Водителям рекомендовано использовать альтернативные пути, в частности, объезд через деревню Носово.
Ранее сообщалось, что на участке Лобненского шоссе в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе образовалась глубокая лужа.