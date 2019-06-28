Задержаны организаторы финансовой пирамиды в ряде регионов России

Сотрудники полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в создании финансовой пирамиды на территории шести регионов России, жертвами которых с 2016 по 2019 год стали более 2 тыс. вкладчиков.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«С клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты», — приводит слова Волк пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что головной офис преступной группы находился в Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.

По предварительным данным, преступники действовали от имени иностранной инвестиционной компании, привлекая деньги россиян под обещания выплаты высоких дивидендов (до 36% годовых), инвестиций в строительный бизнес и сферу ЖКХ.

При этом большая часть полученных средств перенаправлялась за границу или вкладывалась в подконтрольный бизнес в Рязанской области.

Бенефициаром группы выступало юридическое лицо, зарегистрированное в одном из офшоров в Латинской Америке.

Сумма ущерба от деятельности группы оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Следственное управление УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого арестованы трое подозреваемых — два организатора группы и руководитель ярославского филиала.

Ранее URA.RU сообщало, что основателя и руководителя финансовой пирамиды, созданной на Урале, объявили в федеральный розыск.