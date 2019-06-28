Задержаны организаторы финансовой пирамиды в ряде регионов России
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«С клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты», — приводит слова Волк пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что головной офис преступной группы находился в Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.
По предварительным данным, преступники действовали от имени иностранной инвестиционной компании, привлекая деньги россиян под обещания выплаты высоких дивидендов (до 36% годовых), инвестиций в строительный бизнес и сферу ЖКХ.
При этом большая часть полученных средств перенаправлялась за границу или вкладывалась в подконтрольный бизнес в Рязанской области.
Бенефициаром группы выступало юридическое лицо, зарегистрированное в одном из офшоров в Латинской Америке.
Сумма ущерба от деятельности группы оценивается более чем в 1 млрд рублей.
Следственное управление УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого арестованы трое подозреваемых — два организатора группы и руководитель ярославского филиала.
Ранее URA.RU сообщало, что основателя и руководителя финансовой пирамиды, созданной на Урале, объявили в федеральный розыск.