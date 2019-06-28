Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

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Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
  • © Следственный комитет РФ

Отмечается, что они проявили профессионализм, мужество и героизм во время спасения пассажиров.

В авиакомпании добавили, что тела погибших членов экипажа командира воздушного судна Владимира Коломина и бортмеханика Олега Барданова доставлены в Иркутск.

Авиакатастрофа произошла утром 27 июня. Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолёта.

Всего на борту находились 47 человек: 43 пассажира и четыре члена экипажа.

Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал крушение самолёта Ан-24 в Бурятии.

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