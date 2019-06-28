Путин пошутил над журналистом FT

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Российский лидер Владимир Путин пошутил над бравшим у него интервью журналистом издания Financial Times.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

«Я чувствую, что Вы далеки от религии, потому что уже без пятнадцати час ночи по московскому времени, а Вы всё продолжаете меня мучить. Как у нас говорят, креста на Вас нет», — заявил Путин.

Ранее Путин в ходе мероприятия в Симферополе иронично прокомментировал заявление руководителя еврейской общины региона Биньямина Вольфа о финансовых проблемах, из-за которых сроки завершения строительства синагоги в Крыму переносятся.

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