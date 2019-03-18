Путин пошутил над словами о нехватке средств на синагогу в Крыму
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Как отметил Вольф, строительство синагоги в Симферополе задерживается из-за «финансового вопроса». При этом он уточнил, что, несмотря на некоторые сложности, все работы должны завершиться к концу текущего года.
Путин: "У евреев проблемы с финансами!Только в Крыму это возможно" pic.twitter.com/IgTrW8Ilhj— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 марта 2019 г.
Он также пригласил президента на церемонию открытия религиозного учреждения.
«У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно», — пошутил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что пригласил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму.