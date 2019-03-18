Путин пошутил над словами о нехватке средств на синагогу в Крыму

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия в Симферополе иронично прокомментировал заявление руководителя еврейской общины региона Биньямина Вольфа о финансовых проблемах, из-за которых сроки завершения строительства синагоги в Крыму переносятся.
Путин пошутил над словами о нехватке средств на синагогу в Крыму
  • © РИА Новости

Как отметил Вольф, строительство синагоги в Симферополе задерживается из-за «финансового вопроса». При этом он уточнил, что, несмотря на некоторые сложности, все работы должны завершиться к концу текущего года.

Он также пригласил президента на церемонию открытия религиозного учреждения.

«У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно», — пошутил российский лидер. 

Ранее Путин заявил, что пригласил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить