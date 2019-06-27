Эксперт прокомментировал список самых безопасных для путешествий регионов России

Глава Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с Nation News прокомментировал список самых безопасных для путешествий регионов России.

«У нас направления не меняются годами: Москва, Санкт-Петербург, города «Золотого кольца», — заявил эксперт.

По его словам, это самые ценные направления, которые есть на данный момент.

Санкт-Петербург и Ленинградская область признаны самыми безопасными для путешествий регионами России. Об этом свидетельствуют данные онлайн-тревел-агентства Biletix, с которыми ознакомился RT.

Ранее Newinform сообщало, что названы самые бюджетные направления для летнего отдыха.