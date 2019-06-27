Дело сотрудников Роспотребнадзора о трагедии на Сямозере пересмотрят

Верховный суд Карелии отменил решение суда Петрозаводска, который оправдал экс-главу управления Роспотребнадзора по республике Анатолия Коваленко и его заместителя Людмилы Котович по делу о гибели детей в лагере на Сямозере в июне 2016 года.

«Приговор Петрозаводского горсуда в отношении Котович и Коваленко отменить. Уголовное дело в этой части отправить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе», — приводит ТАСС заявление судьи.

Ранее Верховный суд Карелии частично удовлетворил жалобу бывшего директора лагеря ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елены Решетовой, приговорённой к девяти с половиной годам лишения свободы.

Сайт KarelInform.ru передавал, что в суд поступили жалобы на приговор всем фигурантам.

В частности, гособвинение заявило о несогласии с решением суда, по которому только двое из шести фигурантов дела получили тюремные сроки.

18 июня 2016 года сотрудники детского лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, 14 детей утонули.