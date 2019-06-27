В Чечне прокомментировали отставку Евкурова с поста главы Ингушетии

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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в беседе с НСН прокомментировал отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии.
В Чечне прокомментировали отставку Евкурова с поста главы Ингушетии
  • РИА Новости

«Евкуров провёл весь свой срок на посту главы региона очень достойно. И в памяти чеченского и ингушского народов останется как мужественный, ответственный человек, который сыграл большую роль в жизни республик», — заявил Умаров.

По его словам, Евкуров сделал немало для развития экономики и социальной сферы, сыграл большую роль в борьбе с международным терроризмом.

Умаров выразил уверенность, что экс-глава Ингушетии будет и дальше достойно служить Отечеству.

24 июня Евкуров, возглавлявший Ингушетию с 2008 года, объявил о намерении досрочно уйти в отставку

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

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