Пассажир потерпевшего крушение Ан-24 рассказал о ходе эвакуации

Семнадцатилетний пассажир Ан-24, который летел к родственникам в Северобайкальск, рассказал о ходе эвакуации из самолёта после приземления.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда мы приземлились, самолёт тряхнуло. У многих кресла сложились. Люди начали паниковать. Но все были в сознании. Стюардессу я не видел... Возле моего места вытащили запасной выход и начали сначала маленьких вытаскивать. Потом уже (вылезли. — RT) все остальные», — сказал Вячеслав.

В результате аварийной посадки пассажирского Ан-24 в Бурятии погибли два члена экипажа.

После ЧП с самолётом в Бурятии в больницу были доставлены 14 человек.

Дело о крушении Ан-24 передано в центральный аппарат СК.