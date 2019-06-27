Пассажир потерпевшего крушение Ан-24 рассказал о ходе эвакуации

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Семнадцатилетний пассажир Ан-24, который летел к родственникам в Северобайкальск, рассказал о ходе эвакуации из самолёта после приземления.
Пассажир потерпевшего крушение Ан-24 рассказал о ходе эвакуации
  • ©пресс-служба правительства Бурятии

Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда мы приземлились, самолёт тряхнуло. У многих кресла сложились. Люди начали паниковать. Но все были в сознании. Стюардессу я не видел... Возле моего места вытащили запасной выход и начали сначала маленьких вытаскивать. Потом уже (вылезли. — RT) все остальные», — сказал Вячеслав.

В результате аварийной посадки пассажирского Ан-24 в Бурятии погибли два члена экипажа.

После ЧП с самолётом в Бурятии в больницу были доставлены 14 человек.

Дело о крушении Ан-24 передано в центральный аппарат СК.

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