Полиция задержала в Сочи похожего на Цапка человека

В Сочи полиция задержала находящегося в федеральном розыске человека, которого жители станицы Кущёвской приняли за умершего в СИЗО бандита Сергея Цапка.

«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», — приводит РИА Новости слова представителя региональной прокуратуры.

Ему вменяют четыре кражи и хищение сотового телефона.

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании Никифорову меры пресечения.

Ранее издание kp.ru писало, что на месте аварии, которая произошла в Сочи 4 июня, в кадр попал человек, похожий на умершего в СИЗО Цапка. Жители Краснодарского края попросили провести проверку по данному факту.

Адвокат кущёвской банды Умалат Сайгитов не исключил, что главарь этой группировки Сергей Цапок не умер в СИЗО в 2014 году и до сих пор жив.

Позднее прокуратура Кубани сообщила, что сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек оказался вором в федеральном розыске.