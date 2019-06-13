Адвокат банды Цапка не исключил возможности его «воскрешения»

Адвокат банды из станицы Кущёвская Умалат Сайгитов не исключил, что главарь этой группировки Сергей Цапок не умер в результате инсульта в СИЗО в 2014 году, а до сих пор жив. 11 июня 2019 года СМИ распространили фотографии с места ДТП в Сочи, на которые попал мужчина, похожий на Цапка.

«Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вердикта, хотя сценарий с его воскрешением вполне правдоподобный. У него были большие финансовые возможности, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает», — приводит телеканал «360» слова адвоката.

Ранее газета kp.ru писала, что на месте аварии в Сочи, которая произошла 4 июня, в кадр попал человек, похожий на умершего в СИЗО Цапка.

Адвокат стороны потерпевших Максим Кошелев подтвердил схожесть двух мужчин и сообщил, что попросил провести поверку и выяснить, кто этот человек.

Банда Цапка орудовала в станице Кущёвской Краснодарского края в 1990—2000-х годах. В 2010 году «цапки» по приказу лидера напали на семью и гостей фермера Сервера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей.

В 2013 году члены банды были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Сергей Цапок получил пожизненное.

Он умер 7 июля 2014 года в СИЗО Краснодара. Официально причиной смерти стали инсульт и острая сердечная недостаточность. Тело Цапка кремировано в Волгограде, останки захоронены в неизвестном месте.

В 2018 году общественный резонанс вызвали фото и видео из Амурской колонии, где член банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов, икру и жарил шашлыки.

В ноябре 2018 корреспонденты RT побывали в станице Кущёвская.