Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

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Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

«Оказался им некий Никифоров Виталий Витальевич, уроженец Бишкека. Находится в федеральном розыске за кражу. В Выселках его объявили в федеральный розыск. Это относительно недалеко от Краснодара», — пояснили в прокуратуре.

Ранее издание kp.ru писало, что на месте аварии, которая произошла в Сочи 4 июня, в кадр попал человек, похожий на умершего в СИЗО Цапка. Жители Краснодарского края попросили провести проверку по данному факту.

Адвокат кущёвской банды Умалат Сайгитов не исключил, что главарь этой группировки Сергей Цапок не умер в СИЗО в 2014 году, что он до сих пор жив. 

«У него были большие финансовые возможности, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает», — сказал он.

Сергей Цапок получил пожизненное заключение за убийства, совершённые бандой. Он умер 7 июля 2014 года в СИЗО Краснодара. Официальной причиной смерти стали инсульт и острая сердечная недостаточность. Тело Цапка кремировано в Волгограде, останки находятся в неизвестном месте.

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