В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства

Короткая ссылка
В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства
  • РИА Новости

Как отметил Песков, с самого начала «речь шла о том, что тщательно будет контролироваться правоприменительная практика» этого закона.

«В нём идёт речь об оскорблении символов власти, символов государственности, в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти», — сказал он.

По его словам, в связи с этим отдельные случаи неверной правоприменительной практики «представляют интерес», и в Кремле очень внимательно наблюдают за этим.

Таким образом он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле необходимым изменить формулировку соответствующего закона, поскольку он применяется неверно.

Как добавил пресс-секретарь президента, это не значит, что закон требует корректировки, нужно лишь отработать правоприменительную практику.

Ранее Песков прокомментировал решение суда оштрафовать жителя Новгородской области на 30 тыс. рублей по статье об оскорблении государства.

29 марта в России вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей и материалов, которые оскорбляют государство и общество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить