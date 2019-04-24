Песков прокомментировал сообщения о штрафе из-за закона о госсимволах
- РИА Новости
«Суд, принимая решение, основывался на конкретной фразе, которая была признана судом оскорблением власти, конкретного представителя власти. Поэтому нужно обращаться в суд за разъяснением того, что же именно послужило причиной для подобных решений суда», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле позиция по поводу того, как необходимо оценивать публикации, в которых содержатся оскорбительные заявления в адрес государства.
Житель города Малая Вишера Новгородской области Юрий Картыжев в беседе с РИА Новости заявил, что намерен обжаловать решение суда, а также обратиться в Европейский суд по правам человека. По его словам, он сомневается в компетенции судьи, занимавшегося его делом.
В начале апреля Роскомнадзор сообщил, что проводит профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества.
В России 29 марта вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей и публикуемых в сети материалов, которые оскорбляют государство и общество.