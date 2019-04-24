Песков прокомментировал сообщения о штрафе из-за закона о госсимволах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева на 30 тыс. рублей по статье об оскорблении государства.

«Суд, принимая решение, основывался на конкретной фразе, которая была признана судом оскорблением власти, конкретного представителя власти. Поэтому нужно обращаться в суд за разъяснением того, что же именно послужило причиной для подобных решений суда», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле позиция по поводу того, как необходимо оценивать публикации, в которых содержатся оскорбительные заявления в адрес государства.

Житель города Малая Вишера Новгородской области Юрий Картыжев в беседе с РИА Новости заявил, что намерен обжаловать решение суда, а также обратиться в Европейский суд по правам человека. По его словам, он сомневается в компетенции судьи, занимавшегося его делом.

В начале апреля Роскомнадзор сообщил, что проводит профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества.

В России 29 марта вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей и публикуемых в сети материалов, которые оскорбляют государство и общество.