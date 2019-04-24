Песков прокомментировал сообщения о штрафе из-за закона о госсимволах

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева на 30 тыс. рублей по статье об оскорблении государства.
Песков прокомментировал сообщения о штрафе из-за закона о госсимволах
  • РИА Новости

«Суд, принимая решение, основывался на конкретной фразе, которая была признана судом оскорблением власти, конкретного представителя власти. Поэтому нужно обращаться в суд за разъяснением того, что же именно послужило причиной для подобных решений суда», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле позиция по поводу того, как необходимо оценивать публикации, в которых содержатся оскорбительные заявления в адрес государства.

Житель города Малая Вишера Новгородской области Юрий Картыжев в беседе с РИА Новости заявил, что намерен обжаловать решение суда, а также обратиться в Европейский суд по правам человека. По его словам, он сомневается в компетенции судьи, занимавшегося его делом.

В начале апреля Роскомнадзор сообщил, что проводит профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества.

В России 29 марта вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей и публикуемых в сети материалов, которые оскорбляют государство и общество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить