Россельхознадзор не видит оснований для запрета поставок из Грузии

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство не рассматривает вопрос о том, чтобы добиваться запрета ввоза растительной продукции из Грузии.

«Даже не рассматриваем этот вопрос. Мы с нашими грузинскими коллегами сегодня работаем достаточно эффективно, у нас оснований и причин нет», — приводит ТАСС слова Данкверта.

Он также рассказал об экспорте из России в Грузию.

«Мы экспортируем в Грузию гораздо больше, чем мы импортируем, если быть точным, то примерно раза в четыре», — отметил он.

24 июня Роспотребнадзор сообщил, что усилил контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии. Отмечается, что с 2014 по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей необходимым требованиям, увеличилось в 2,9 раза.