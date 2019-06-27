Россельхознадзор не видит оснований для запрета поставок из Грузии
- РИА Новости
«Даже не рассматриваем этот вопрос. Мы с нашими грузинскими коллегами сегодня работаем достаточно эффективно, у нас оснований и причин нет», — приводит ТАСС слова Данкверта.
Он также рассказал об экспорте из России в Грузию.
«Мы экспортируем в Грузию гораздо больше, чем мы импортируем, если быть точным, то примерно раза в четыре», — отметил он.
24 июня Роспотребнадзор сообщил, что усилил контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии. Отмечается, что с 2014 по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей необходимым требованиям, увеличилось в 2,9 раза.