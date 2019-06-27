Россельхознадзор не видит оснований для запрета поставок из Грузии

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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство не рассматривает вопрос о том, чтобы добиваться запрета ввоза растительной продукции из Грузии.
Россельхознадзор не видит оснований для запрета поставок из Грузии
  • РИА Новости

«Даже не рассматриваем этот вопрос. Мы с нашими грузинскими коллегами сегодня работаем достаточно эффективно, у нас оснований и причин нет», — приводит ТАСС слова Данкверта.

Он также рассказал об экспорте из России в Грузию.

«Мы экспортируем в Грузию гораздо больше, чем мы импортируем, если быть точным, то примерно раза в четыре», — отметил он.

24 июня Роспотребнадзор сообщил, что усилил контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии. Отмечается, что с 2014 по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей необходимым требованиям, увеличилось в 2,9 раза.

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