Группа оружейных контрабандистов задержана в Новом Уренгое

Короткая ссылка
ФСБ России сообщила о пресечении в Новом Уренгое деятельности членов международной преступной группы, причастных к организации канала контрабанды оружия из Украины и Литвы.
Группа оружейных контрабандистов задержана в Новом Уренгое
  • РИА Новости

«В городе Новый Уренгой (ЯНАО) задержаны организатор и 10 участников преступной группы», — приводит Интерфакс сообщение центра общественных связей МВД.

В ходе мероприятий изъято 33 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства.

Изъято около 600 основных частей и комплектующих для оружия.

Уточняется, что пресечена деятельность четырёх подпольных мастерских по модернизации средств вооружения.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного оружейного цеха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить