Группа оружейных контрабандистов задержана в Новом Уренгое
- РИА Новости
«В городе Новый Уренгой (ЯНАО) задержаны организатор и 10 участников преступной группы», — приводит Интерфакс сообщение центра общественных связей МВД.
В ходе мероприятий изъято 33 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства.
Изъято около 600 основных частей и комплектующих для оружия.
Уточняется, что пресечена деятельность четырёх подпольных мастерских по модернизации средств вооружения.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного оружейного цеха.