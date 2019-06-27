Группа оружейных контрабандистов задержана в Новом Уренгое

ФСБ России сообщила о пресечении в Новом Уренгое деятельности членов международной преступной группы, причастных к организации канала контрабанды оружия из Украины и Литвы.

РИА Новости

«В городе Новый Уренгой (ЯНАО) задержаны организатор и 10 участников преступной группы», — приводит Интерфакс сообщение центра общественных связей МВД. В ходе мероприятий изъято 33 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства. Изъято около 600 основных частей и комплектующих для оружия. Уточняется, что пресечена деятельность четырёх подпольных мастерских по модернизации средств вооружения. Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного оружейного цеха.