На форуме «Армия-2019» планируют заключить контракты на $350 млн

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Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в эфире «Россия-24» заявил, что в рамках форума «Армия-2019» планируется заключить более десяти контрактов на сумму свыше $350 млн.
На форуме «Армия-2019» планируют заключить контракты на $350 млн
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Уже сегодня можно говорить, что больше 10 их будет. Сумма будет превышать $350 млн и больше миллиарда рублей», — приводит РИА Новости слова Шугаева.

Он отметил, что данный показатель намного превышает прошлогодние отметки.

Ранее ФАН передавал, что, по данным Минобороны России, военно-технический форум «Армия-2019» станет рекордным по нескольким показателям, при этом, как сообщал «Новый Севастополь», из-за форума с 23:00 27 июня до 06:00 30 июня в городе будет ограничено движение.

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