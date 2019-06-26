Движение в Севастополе ограничат из-за проведения форума «Армия-2019»

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Движение в Севастополе ограничат из-за проведения военно-технического форума «Армия-2019».
Движение в Севастополе ограничат из-за проведения форума «Армия-2019»
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на департамент транспорта и развития транспортной инфраструктуры.

В частности, остановка и стоянка автомобилей будет запрещена на площади Нахимова с 23:00 27 июня до 06:00 30 июня.

«29 июня с 10:00 до 18:00 вводится временное ограничение движения всех видов транспортных средств на участке площадь Суворова — улица Ленина — проспект Нахимова — площадь Лазарева. Исключение сделано для общественного транспорта», — рассказали в департаменте.

Кроме того, с 10:00 до 18:00 изменят направление одностороннего движения на участках улиц Советская и Воронина.

Также с 09:00 до 14:00 временно ограничат движение всех видов транспорта на участке улицы Планерная. Исключение сделают для тех, кто проживает в зоне введения ограничений, и участников мероприятий.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил важность форума «Армия-2019».

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