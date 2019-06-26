Лётное шоу на форуме «Армия-2019»

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RT
В подмосковной Кубинке в рамках военно-технического форума «Армия-2019» проходит лётное шоу. В небо поднимутся МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-34 и Су-35С. Кроме того, зрители увидят выступления групп высшего пилотажа «Стрижи» (МиГ-29), «Русские витязи» (Су-30СМ) и «Беркуты» (Ми-28Н). А аэроклуб ВВС покажет на авиашоу самолёты прошлого — УТИ МиГ-15 и Ил-2. Пилоты клуба также продемонстрируют воздушный бой с участием Piper Cub и Як-52. RT ведёт прямую трансляцию.

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