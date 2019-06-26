Мантуров прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников. По его словам, расходы ведомства на командировки сотрудников вписываются в установленные нормативы.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования Transparency International Russia, в 2016—2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн рублей.

«Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях... Нормативы есть, мы полностью в них вписываемся», — цитирует министра ТАСС.

Ранее в Минпромторге прокомментировали статью о командировочных расходах чиновников. Как отметили в ведомстве, расходы на зарубежные поездки согласовываются при составлении проекта бюджета.

Кроме того, в министерстве добавили, что решение о командировках принимает правительство России.