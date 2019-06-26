Мантуров прокомментировал сообщения о расходах на командировки
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- РИА Новости
Ранее сообщалось, что, по данным исследования Transparency International Russia, в 2016—2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн рублей.
«Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях... Нормативы есть, мы полностью в них вписываемся», — цитирует министра ТАСС.
Ранее в Минпромторге прокомментировали статью о командировочных расходах чиновников. Как отметили в ведомстве, расходы на зарубежные поездки согласовываются при составлении проекта бюджета.
Кроме того, в министерстве добавили, что решение о командировках принимает правительство России.