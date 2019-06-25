В Минпромторге прокомментировали статью о командировочных расходах

В Минпромторге России прокомментировали статью о командировочных расходах чиновников.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования Transparency International Russia, в 2016—2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн рублей.

«В ходе проверок Счётной палатой Российской Федерации исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что решение о командировках принимает правительство России. При этом общий объём бюджетных средств на командировочные расходы согласовывается каждый год при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период.

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что его ведомство готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам. По его словам, новые методики по анализу, которые в настоящий момент подготавливаются, должны будут в итоге стать постоянной практикой.