МВД России заочно предъявило обвинение Плахотнюку

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Министерство внутренних дел России сообщило, что бывшему лидеру Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку заочно предъявлено обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков и организации преступного сообщества.
МВД России заочно предъявило обвинение Плахотнюку
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«Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку...» — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что обвинения также предъявлены доверенному лицу Плахотнюка — спортсмену Константину Цуцу.

В сообщении говорится, что Плахотнюк и Цуцу обвиняются в совершении преступления по ст. 210 УК России, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. 

Также в МВД заявили, что Плахотнюк стал одним из лидеров транснационального наркосиндиката не позднее 2012 года.

Ранее Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии Молдавии.

По данным СМИ, политики и бизнесмены, которые связаны с Демпартией Молдавии, покидают страну

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