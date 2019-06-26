Станцию Долгопрудная реконструируют для запуска МЦД

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Железнодорожную станцию Долгопрудная Савёловского направления реконструируют для запуска Московских центральных диаметров.
Станцию Долгопрудная реконструируют для запуска МЦД
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Работы связаны с реализацией проекта МЦД-1 Одинцово — Лобня. Уже сделаны временные деревянные платформы.

Вместо старых береговых появятся две новые платформы островного типа. Также запланирован надземный вестибюль с турникетно-кассовым залом.

Кроме того, будут построены новые и реконструированы существующие пути, инженерные сети и коммуникации, передаёт портал мэра и правительства.

Строительство новых платформ предполагается завершить в конце 2019-го — начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что у станций МЦД будет единый архитектурный стиль.

В 2018 году «Утро.ру» передавало, что в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.

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