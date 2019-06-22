У станций МЦД будет единый архитектурный стиль

У станций Московских центральных диаметров (МЦД) будет единый архитектурный стиль, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

В настоящее время разрабатываются концептуальные проекты планировки территорий у МЦД.

«В рамках проекта будут созданы новые остановочные пункты, для них разрабатывается единый архитектурный стиль. Часть остановок перенесут, чтобы сократить время пересадки», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что первые два МЦД планируют запустить в конце 2019 — начале 2020 года.

Также, как передавало Newinform, в Петербурге рассказали о планах увеличения числа станций метро.