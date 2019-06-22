У станций МЦД будет единый архитектурный стиль
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В настоящее время разрабатываются концептуальные проекты планировки территорий у МЦД.
«В рамках проекта будут созданы новые остановочные пункты, для них разрабатывается единый архитектурный стиль. Часть остановок перенесут, чтобы сократить время пересадки», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что первые два МЦД планируют запустить в конце 2019 — начале 2020 года.
Также, как передавало Newinform, в Петербурге рассказали о планах увеличения числа станций метро.