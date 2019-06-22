У станций МЦД будет единый архитектурный стиль

Короткая ссылка
У станций Московских центральных диаметров (МЦД) будет единый архитектурный стиль, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству столицы.
У станций МЦД будет единый архитектурный стиль
  • © archsovet.msk.ru

В настоящее время разрабатываются концептуальные проекты планировки территорий у МЦД.

«В рамках проекта будут созданы новые остановочные пункты, для них разрабатывается единый архитектурный стиль. Часть остановок перенесут, чтобы сократить время пересадки», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что первые два МЦД планируют запустить в конце 2019 — начале 2020 года.

Также, как передавало Newinform, в Петербурге рассказали о планах увеличения числа станций метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить