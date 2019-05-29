В Петербурге рассказали о планах увеличения числа станций метро

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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах увеличения числа станций городского метро, сообщает Newinform.
В Петербурге рассказали о планах увеличения числа станций метро
  • РИА Новости

В частности, к 2025 году должны соединить Петербург и Кудрово. Как отметил Беглов, власти города и области объединили усилия в реализации поставленной задачи.

С таким заявлением врио губернатора выступил во время визита на ПАО «Силовые машины».

Проект планируется вести как на средства Петербурга, так и на средства Ленобласти.

Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге рассказали о планах ввести в эксплуатацию 29 станций метро к 2032 году.

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