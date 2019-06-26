Эксперт оценил ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера

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Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера.
Эксперт оценил ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера
  • РИА Новости

По его мнению, это своего рода некоторое смягчение.

«Раньше сотрудники ГАИ толковали этот закон на свой лад», — напомнил он.

Как пояснил Субботин, теперь сказано, что толковать по-разному нельзя. Если вина умышленного сокрытия номера не доказана, то это штраф.

«Другое дело, что у нас плохая погода длится по семь-восемь месяцев, 500 м проезжаешь — и номер уже грязный и нечитаемый, а пять тысяч штрафа — это очень много», — заявил эксперт.

Он добавил, что водители идут на ухищрения, но теперь это нужно доказать.

Пленум Верховного суда России выпустил постановление, разъясняющее, какие санкции могут быть применены в отношении автолюбителей, которые приняли меры, чтобы государственные знаки, установленные на их автомобилях, стали нечитаемыми.

Ранее вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Максим Едрышов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию.

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