Эксперт прокомментировал ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера

Вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Максим Едрышов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера.

Как считает эксперт, россиянам не стоит переживать, что их заподозрят в намеренном загрязнении госзнака в непогоду.

«Когда идёт дождь или снег, то у водителя нет никакого умысла, чтобы номер был грязным, — он сам по себе такой. В теории в идеальной ситуации это должно учитываться инспекторами и судом», — заявил он.

Ранее пленум Верховного суда России выпустил постановление, разъясняющее, какие санкции могут быть применены в отношении автолюбителей, которые приняли меры, чтобы государственные знаки, установленные на их автомобилях, стали нечитаемыми.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН оценил предложение правительства России ввести штраф до 2500 рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.