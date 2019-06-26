В Москве к концу года появится около тысячи парковочных мест для инвалидов

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В Москве к концу 2019 года увеличится число парковочных мест для инвалидов.
В Москве к концу года появится около тысячи парковочных мест для инвалидов
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москвы 24» со ссылкой на замруководителя дирекции Центра организации дорожного движения Сергея Назарова.

«В этом году их будет обустроено порядка тысячи, 90 из них будет обустроено около социально значимых объектов. Это больницы, поликлиники, центры социального обслуживания», — рассказали в организации.

Парковочные места будут организованы, в частности, в Центральном административном округе около Морозовской и Филатовской больниц и у Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского.

В обсуждении расположения таких парковочных мест принимают участие представители фонда «Я помогаю инвалидам».

Ранее сообщалось, что в Москве появится ещё 20 парковочных мест для туристических автобусов.

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