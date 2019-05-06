В Москве появится ещё 20 парковочных мест для туристических автобусов

В Москве до конца лета появится ещё 20 парковочных мест для туристических автобусов.

Таким образом, общее число мест для стоянки такого транспорта вырастет до 120, передаёт сайт «Москва 24».

Места для парковки разместят на Арбате, у Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной, у киноконцерна «Мосфильм» на Мосфильмовской улице, а также рядом с деловым центром Москва-Сити на Пресненской набережной. Об этом информирует «Вечерняя Москва».

«С конца весны в Москве традиционно увеличивается поток туристов. Чтобы гости столицы не тратили время зря, пока водитель автобуса ищет место для парковки, мы организуем новые стоянки для туристического транспорта», — заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения, которую цитирует портал мэра и правительства.

За последние восемь лет турпоток вырос на 84%. В 2018 году в столице побывали 23,5 млн туристов, останавливавшихся в городе по меньшей мере на одну ночь.

Ранее сообщалось, что на майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобильного транспорта.