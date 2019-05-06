В Москве появится ещё 20 парковочных мест для туристических автобусов

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В Москве до конца лета появится ещё 20 парковочных мест для туристических автобусов.
В Москве появится ещё 20 парковочных мест для туристических автобусов
  • ©mos.ru

Таким образом, общее число мест для стоянки такого транспорта вырастет до 120, передаёт сайт «Москва 24».

Места для парковки разместят на Арбате, у Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной, у киноконцерна «Мосфильм» на Мосфильмовской улице, а также рядом с деловым центром Москва-Сити на Пресненской набережной. Об этом информирует «Вечерняя Москва».

«С конца весны в Москве традиционно увеличивается поток туристов. Чтобы гости столицы не тратили время зря, пока водитель автобуса ищет место для парковки, мы организуем новые стоянки для туристического транспорта», — заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения, которую цитирует портал мэра и правительства.

За последние восемь лет турпоток вырос на 84%. В 2018 году в столице побывали 23,5 млн туристов, останавливавшихся в городе по меньшей мере на одну ночь.

Ранее сообщалось, что на майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобильного транспорта.

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