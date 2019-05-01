На майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобилей

На майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобильного транспорта, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

С 1 по 4 мая можно бесплатно оставлять машины в зоне, в которой обычно действует тариф 380 рублей в час. Такое же решение принято на период с 9 по 11 мая.

Автомобилистов призвали быть внимательными и соблюдать правила стоянки. Неправильная парковка создаёт помехи пешеходам и движению общественного транспорта.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в центре Москвы перекрыли движение из-за демонстрации на Красной площади.